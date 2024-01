Już nie można mówić o plotkach. Przyłapano ich na pocałunku

We wrześniu Chalamet i Jenner wybrali się na koncert Beyonce, gdzie pozwolili sobie na pewną dozę czułości. Potem było jeszcze kilka okazji (US Open, impreza "Saturday Night Live"), gdy przyłapano ich razem, ale wciąż nie brakowało komentarzy, że to wszystko może być ustawką. Teraz media i internauci dostali jeszcze większą pożywkę - to z racji tego, jak Chalamet i Jenner zachowywali się w niedzielę (7 stycznia) na rozdaniu Złotych Globów.