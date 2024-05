Karolina Matej poszła w ślady babci Grażyny Szapołowskiej. Ale nie polega tylko na genach

- Obecnie szykuję się do różnych egzaminów [...]. Czuję, że chcę jeszcze więcej i będę zdawać do państwowych szkół. To dla mnie zawsze było oczywiste, że jak chcę być aktorką, muszę skończyć odpowiednią szkołę. Nie wyobrażam sobie tego, by było inaczej. W czerwcu mam egzaminy. [...] Wiadomo, że są naturszczyki, ale szkoła uczy dużo i pozwala ci nazywać się aktorem - podsumowała Karolina Matej.