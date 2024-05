Przed megahitem prawie zbankrutował. Dziś jest gwiazdą nr 1

I faktycznie tak się stało. Urodzony w Austin w Teksasie aktor ma obecnie taką pozycję, że z powodzeniem może przeprowadzić się do rodzinnego miasta i jednocześnie nie martwić się o swoją karierę w Hollywood. Gwiazdor chce być bliżej swojej rodziny i przy okazji... ukończyć studia. Jak pisze E News, to ponoć Matthew McConaughey doradził mu wyjazd, mówiąc, że Hollywood jest jak Matrix – fałszywy świat, do którego można się podłączyć. Powell woli być jednak bliżej "prawdziwego życia".