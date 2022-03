"Kler" już dziś w TVN. Ten film wstrząsnął Polską

Do księdza Kukuły (Arkadiusz Jakubik) wracają duchy przeszłości, które każą mu zmierzyć się z dawną traumą. Zaś arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos) nie kryje się z tym, że interesuje go tylko władza i pieniądze, a zwłaszcza to, co "złote i skromne".