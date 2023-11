Kolejny aktor oskarżony. Wniesiono zarzuty przeciwko gwiazdorowi "Django"

Jak podaje portal Deadline, sprawa dotyczy wydarzeń, które miały rozegrać się w 2015 r. w popularnej restauracji w Nowym Jorku. Wówczas to przyjaciółka kobiety, która wniosła sprawę do sądu, poprosiła Foxxa o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia. Zgodnie z treścią pozwu aktor sprawiał wrażenie bycia pod wpływem alkoholu, komplementował kobietę, porównując ją do modelki Gabrielle Union, oraz chwalił jej zapach i figurę.