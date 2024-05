Koniec spektakularnej kariery? Choroba aktorki postępuje

- Mam świadomość tego, że jestem w mniejszości osób, która kocha to, co robi. Jak wiele jest osób, które idą do pracy, by zajmować się czymś, co lubią? I jak wielkim szczęściem jest w ogóle mieć pracę - jakim niewiarygodnym szczęściem? - mówiła swego czasu aktorka o tym, że wciąż może cieszyć się pracą.