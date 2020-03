Koronawirus. Produkcja filmu z Tomem Hanksem oficjalnie przełożona

Tom Hanks 12 marca poinformował, że razem z żoną Ritą Wilson są zarażeni koronawirusem. Para kilka dni wcześniej dotarła do Australii, gdzie aktor miał rozpocząć zdjęcia do nowego filmu. Pomimo że hollywoodzka sława czuje się już dobrze i opuściła szpital, nie ma mowy, aby w najbliższym czasie Hanks wrócił do pracy.