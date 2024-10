Kosztował 320 mln dol. Droższy od ósmej części "Mission: Impossible"

Oglądając zwiastun filmu "The Electric State" można przypuszczać, że Netflix przygotował dla widzów widowiskową produkcję, powiedzmy na poziomie hollywoodzkich filmów, co jednak nie wyjaśnia, choć w połowie, monstrualnego budżetu. "The Electric State" kosztował bowiem aż 320 mln dolarów, czyli więcej niż "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two", o którym wczoraj pisaliśmy, że jest to być może najdroższy film w historii kina.