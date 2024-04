Ks. Kaczkowski zmarł w Wielkanoc osiem lat temu. Film o nim wzrusza do łez

"Aktorzy to jedno, ale 'Johnny' to też solidna robota filmowa - Jaroszek wraz z operatorem Michałem Dąbalem zadbali o to, by ich biografia przyciągała uwagę stroną wizualną. Choć nie uniknęli klisz, bo nadużywali m.in. ujęć z wpadającym do pokoju słońcem i niepotrzebnie skręcili w teledyskowość przy niektórych sekwencjach, to na pewno nie czuć tu taniości, która często wyziera z polskich filmów" - pisał w swojej recenzji Kamil Dachnij.