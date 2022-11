"Kto to wytrzyma!". Cameron przesadził z długością filmu?

"Trolle zaatakowały. Naiwnością byłoby sądzić, że będzie inaczej" – stwierdził w wywiadzie James Cameron. Do premiery filmu "Avatar: Istota wody" pozostał miesiąc, pojawi się więc jeszcze wiele trudnych do zweryfikowania negatywnych opinii na jego temat. Na przykład, że jest zdecydowanie za długi i nikt go nie będzie chciał obejrzeć.