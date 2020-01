"Lejdis" powrócą. Aktorki zapraszają na plan filmu... i Sylwestra

Cztery szalone "Lejdis" powrócą, to już pewne. W jakiej odsłonie i co przygotowały dla fanów? O tym przekona się osoba, która wylicytuje wyjątkowego Sylwestra i spotkanie z aktorkami w aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zbliżający się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak co roku skłonił wiele gwiazd do wystawienia charytatywnych aukcji. W akcję po raz kolejny zaangażowały się aktorki komediowego przeboju "Lejdis". Tym razem jednak oprócz tradycyjnego spotkania, aktorki mają do zaoferowania coś jeszcze. Przygotowały prawdziwą gratkę dla fanów.