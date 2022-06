Lem trafi pod strzechy? O "Kosmogoniku" usłyszy cały świat

- W Polsce jest sporo instytucji zainteresowanych rozwojem VR jako formy audiowizualnej, ale czy implementacja tego na naszym rynku jest wystarczająco dobra? Wydaje mi się, że nie. Sam dostęp do okularów VR, umożliwiających pokaz filmu, jest ograniczony. Ale nie jesteśmy w tym odosobnieni, z rozmów z zagranicznymi twórcami wyłonił się globalny problem z dystrybucją naszych produkcji. Co prawda VR znajduje swoją prezentację na takich platformach jak Meta, Virivr, Pico, Alexandria, Museum of Other Realities, ale zwykle te miejsca są odwiedzane przez osoby już mocno zainteresowane VR. W Cannes spotkaliśmy czeską producentkę, której produkcja VR zdobyła 40 światowych nagród, a jej dzieła nigdzie powszechnie nie można zobaczyć - mówi Szarzyński.