Lori Anne Allison jest spełnioną kobietą. Kim jest pierwsza żona Johnny’ego Deppa?

To był proces, który przejdzie do historii show-biznesu. Amber Heard i Johnny Depp wytoczyli sobie otwartą wojnę. Przez 3 tygodnie media donosiły o tym, co działo się na sali sądowej. Dzięki temu poznaliśmy najintymniejsze sekrety dawnych małżonków. Amber zdradziła wiele ciekawych historii m.in. opowiadała o wybrykach pijanego męża, którego trzeba było zbierać wielokrotnie z podłogi. Następnie aktorka oskarżyła byłego małżonka o opłacanie internetowych trolli i zażądała 100 mln dolarów.