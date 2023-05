Małgorzata Potocka była zaręczona z Zygmuntem Malanowiczem. Zostawiła go z dnia na dzień

Zdjęcia w ZSRR trwały pół roku, więc po krótkim czasie przestali ukrywać swój romans. Do Polski wrócili jako para i aktor od razu wprowadził się do Potockiej. Niestety coraz częściej zaglądał do kieliszka, a po alkoholu robił się chorobliwie zazdrosny, zarzucał ukochanej kolejne zdrady. Mimo to, po trzech latach, zaręczyli się, ale do ślubu nie doszło. Jak podawał tygodnik "Na Żywo", czara goryczy Małgorzaty Potockiej w końcu się przelała i pewnego dnia aktorka wyprowadziła się z własnego mieszkania, zabierając tylko odkurzacz.