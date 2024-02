Mark Gustafson nie żyje. Reżyser miał 64 lata

Mark Gustafson - legenda animacji

Mark Gustafson zaczął pracę przy filmach animowanych w latach 80. w legendarnym studiu Willa Vintona. Specjalizował się w animacjach plastelinowych – w tej technice współtworzył "Meet the Raisins! The Story of the California Raisins", "The California Raisin Show", "Claymation Comedy of Horrors", "Claymation Easter".