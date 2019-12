Michael Douglas składa ojcu życzenia. Kirk Douglas obchodzi 103. urodziny!

Kirk Douglas obchodzi 103 urodziny! Jego syn Michael Douglas opublikował wzruszający post na swoim profilu na Instagramie.

Kirk Douglas (właściwie Issur Danielovitch Demsky) urodził się 9 grudnia 1916 r. w Amsterdamie w stanie Nowy Jork. Jest synem żydowskich emigrantów z carskiej Rosji, którzy przyjechali do USA w 1908 r. W wieku 14 lat stwierdził, że chce zostać aktorem. Studiował język angielski na St. Lawrence University. Wkrótce otrzymał stypendium na Amerykańskiej Akademii Sztuk Dramatycznych w Nowym Jorku. Następnie odbył służbę w Amerykańskiej Marynarce Wojennej, od włączenia się USA do II wojny światowej w 1941 do jej zakończenia w 1945.