Rozwód rodziców kompletnie go załamał. "Wpadłem w anoreksję"

W domu się nie przelewało. "Czułem się gorszy"

Kres szczęśliwym czasom rodziny Roznerskich położył rozwód rodziców. Do tego momentu, nawet jeśli brakowało pieniędzy, mały Mikołaj był naprawdę szczęśliwy. – W domu się nie przelewało. Wstydziłem się, że mieszkamy w starym, poniemieckim domu, że mamy wysłużoną nyskę. Z tego powodu czułem się gorszy. Jak tata zawoził mnie do szkoły, to prosiłem go, żeby zatrzymywał się ulicę dalej – mówi w rozmowie z "Dobrym tygodniem".