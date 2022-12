Miłość ponad poglądami. Serial "Kryptonim Polska"- ostra satyra na polską rzeczywistość w serwisie CANAL+ online

Co ciekawe, to przywiązanie do ideologii bierze się nie z przekonań politycznych, ale z nudów, z buntu przeciwko miernej egzystencji i z potrzeby, by być częścią grupy, społeczności, która akceptuje cię takim, jaki jesteś. A no i z chęci, by wreszcie coś osiągnąć, choćby to coś nie miało sensu. A że przy okazji trzeba nie znosić innych, no cóż, to produkt uboczny, niezbędny, by móc się identyfikować.