"Na miłość boską, ileż można". Świąteczna komedia puszczana po świętach zbiera ostre komentarze

Otwarte kina to coś, co pozostaje jeszcze w sferze marzeń. Wiele produkcji od miesięcy czeka na swoją premierę i nie zapowiada się na to, by w najbliższym czasie mogły trafić na kinowe ekrany. Pozostają premiery w internecie i właśnie na to zdecydowali się producenci "Listów do M4". Jak pisaliśmy w recenzji: "Twórcy świątecznej serii wrzucili do mikołajowego worka każdy sprawdzony pomysł i znaną twarz, żeby zakleić scenariuszowe dziury i zaprezentować miły dla oka, choć skrajnie nieprawdziwy wizerunek świąt i świętowania w stolicy. O ile w połowie listopada, kiedy film miał mieć premierę, pokazywanie go miałoby jeszcze sens, w lutym to już rozrywka tylko dla fanów gatunku".