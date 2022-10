Gdzie był drugi syn Anny Przybylskiej? Oliwia Bieniuk wyjaśnia

- Jasiu po prostu jest mały. Teraz ma 11 lat, dojrzewa. [...] nigdy nie był na ściance, to by było dla niego bardzo trudne. Taki wielki bagaż emocjonalny dla takiego dziecka to nie jest dobre. Mamy zamiar pokazać mu film w domowym zaciszu, gdzie będziemy mogli pokazać mu to w takim spokoju - wyjaśniała Oliwia Bieniuk, która błyszczała u boku ojca i starszego z braci na filmowej premierze. 19-letnia córka zmarłej na skutek nowotworu aktorki, nie ukrywała, że pokaz wywołał wielkie emocje.