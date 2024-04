Najdroższy film Marvela. Więcej kosztował tylko "Avatar 2"

Jak wiadomo, rozwój uniwersum Marvela został podzielony na etapy. Fazę V otworzył film "Ant-Man i Osa: Kwantomania", który trafił do kin w lutym 2023 r. Miał on być nowym początkiem w historii wytwórni i wprowadzić na ekrany nowy czarny charakter, Kanga. Plan ten spalił na panewce, gdy wcielający się w niego Jonathan Majors zaczął mieć problemy z prawem. Ostatecznie nie został skazany, ale uznano go winnym napaści na byłą dziewczynę, co równa się końcowi dobrze zapowiadającej się hollywoodzkiej kariery.