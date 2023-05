Skandal w Cannes. Film dla dorosłych trafi do sądu?

Ponad 40 lat później producent filmowy Thomas Negovan zmontował nową wersję "Kaliguli", która jak twierdził została oparta na pierwotnej wersji scenariusza Gore'a Vidala. Jednak nawet jeśli jest to zgodne z prawdą, to 90-letni reżyser filmu Tinto Brass uważa, że "jak powszechnie wiadomo, to właśnie proces montażu kształtuje osobisty reżyserski styl. Jeśli nie mogę zmontować filmu, nie rozpoznaję go i nie uznaję nowej wersji 'Kaliguli". Istnieje szereg wersji mojego filmu zmontowanych przez różne osoby, ale żadna z nich nie odzwierciedla mojego oryginalnego pomysłu".