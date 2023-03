Największy hit tego roku. Netflix "podkradł" kolejny superprzebój

W 2012 roku za rolę w drugim sezonie produkcji BBC, Idris Elba otrzymał Złoty Glob w kategorii najlepszy aktor w serialu lub w filmie telewizyjnym (w sumie czterokrotnie był nominowany do tej nagrody za "Luthera"). Stworzył tak ciekawą, a przede wszystkim charyzmatyczną postać, że Barbara Broccoli, producentka, która od ponad 30 lat decyduje we wszystkich ważnych sprawach związanych z realizacją filmów o Jamesie Bondzie, stwierdziła, że byłby on idealnym następcą Daniela Craiga. Craig zdecydował się jednak zagrać w kolejnej części przygód agenta 007 ("Nie czas umierać"). Tymczasem Elba skończył 50 lat i sam uznał, że jest już za stary, aby wcielić się w Bonda.