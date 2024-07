Największy przebój Netfliksa w historii. Sukces zawdzięcza Igrzyskom?

Podczas minionego weekendu "Rekiny w Paryżu" powróciły do pierwszej piątki najpopularniejszych filmów Netfliksa. Zainteresowanie francuską produkcją nie słabnie, na co wpływ mogą mieć Igrzyska, i wszystko wskazuje na to, że stanie się największym nieangielskojęzycznym przebojem platformy w historii.