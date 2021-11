Natalie Wood zgwałcono, gdy była nastolatką. Siostra po latach ujawnia nazwisko sprawcy

Lana Wood postanowiła opowiedzieć ze szczegółami o tym, co przeżywała jej siostra. W biograficznej książce "Little Sister: My investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood" Lana pisze przede wszystkim o okolicznościach tajemniczej śmierci gwiazdy, ale opisuje też dzień, w którym Wood została wykorzystana seksualnie. Przez kogo? W Hollywood plotkowano o tym od dawna i faktem było, że artystka musiała w 1955 r. trafić w związku z tym do szpitala. Matka gwiazdy pilnowała jednak tego, by nazwisko sprawcy nie wypłynęło na światło dzienne.