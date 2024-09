Neonaziści w polskim mieście. Film, o którym nie da się zapomnieć

Ale "Wrooklyn Zoo" to nie tylko historia o neonazistach polujących na nastolatków. To historia, która jest idealnym połączeniem tego, co było w naszej narodowej historii ze współczesnością. Mamy reprezentującego starsze pokolenie dziadka Stanisława, który wie, do czego doprowadza nienawiści do "innych", i młodych, którzy po prostu chcą żyć. Są głośni, charyzmatyczni, wyraźni, zagubieni i pewni siebie jednocześnie.