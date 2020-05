Mówił o rzekomej pedofilii w świecie gwiazd. Pominął ważny szczegół

Zobacz: "Zabawa w chowanego". Co z komisją ds. walki z pedofilią? "To nie jest kwestia złej woli"

Owym "pomnikiem" jest drewniana szafa z lustrem, która stoi nieopodal wejścia do Zatoki Sztuki. Jest to instalacja artystyczna Pawła Althamera, postawiona w Sopocie (początkowo w pobliżu hotelu Sheraton) w 2008 r. z okazji 50-lecia etiudy szkolnej Romana Polańskiego.

Młody Polański właśnie w Sopocie nakręcił w 1958 r. film " Dwaj ludzie z szafą ", w którym zagrał jedną z ról. Nowa atrakcja turystyczna na mapie Sopotu nie przypadła do gustu wszystkim mieszkańcom. Na szafie pojawiły się wulgarne napisy, ktoś potłukł lustro itp. Dla jednych było to upamiętnienie początków wielkiego reżysera, a dla innych "pomnik pedofila".

Ostatecznie szafa zniknęła spod Sheratona, ale została poddana renowacji i 5 lat później stanęła w nowym miejscu. Całkiem niedaleko, tuż przed wejściem do Zatoki Sztuki. To właśnie tam miało dochodzić do wykorzystywania nastolatek, jak sugeruje Latkowski w "Nic się nie stało" – za wiedzą i cichym przyzwoleniem polskich gwiazd.