"Nic się nie stało". W zwiastunie filmu o pedofilii wśród celebrytów pojawiły się przebitki z premiery "Polityki"

Jacek Kurski opublikował zwiastun dokumentu "Nic się nie stało" o pedofilii wśród celebrytów. Pojawiły się tam przebitki z czerwonego dywanu z premiery ostatniego filmu Patryka Vegi.

"Nic się nie stało" to odpowiedź TVP na " Tylko nie mów nikomu " Tomasza Sekielskiego . Reżyser Sylwester Latkowski bierze na warsztat temat pedofilii wśród celebrytów. "To będzie opowieść o bezsilności. W 2005 r. zrealizowałem film 'Pedofile'. Od tamtego czasu przyglądałem się blisko kilku sprawom. Nic się nie zmienia. Bogaci i wpływowi omijają prawo i czują się bezkarni. Zajmując się pedofilią wśród elit, tylko się obrywa" – zapowiadał na Facebooku reżyser.

Teraz prezes TVP Jacek Kurski udostępnił pierwszy zwiastun filmu. Niewiele mówi on o treści dokumentu. Większość scen to przebitki z czerwonego dywanu z kinowej premiery. Choć zdjęcia są rozmazane, łatwo wyłapać, że jest to premiera "Polityki" Patryka Vegi.