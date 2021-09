"Nie czas umierać". Czy można już rezerwować bilety na nowego Jamesa Bonda?

Jeśli akurat martwiliście się, czy uda wam się zarezerwować seans w którymś z kin w dniu premiery, to uspokajamy – zrobicie to bez najmniejszego problemu. Cinema City oferuje np. możliwość kupienia biletów na seans o godz. 00:07 w nocy z czwartku na piątek. Tu akurat trzeba ostrzec, że film jest długi, bo trwa 2. godz. i 43 min., więc to raczej opcja dla bardziej wytrwałych widzów lub fanów serii.