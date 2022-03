Nie są w stanie przeprosić. Choroba Bruce'a Willisa nie zrobiła na nich wrażenia?

Przypomnijmy, że Bruce Willis w ubiegłym roku wystąpił, a może raczej pojawił się, w aż ośmiu produkcjach: "American Siege", "Apex", "Kosmiczny grzech", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Poza prawem" oraz "Survive the Game". W niektórych produkcjach Willis "przemknął" jedynie przez kilka scen i był widoczny na ekranie przez parę minut. Ostatecznie Złotą Malinę otrzymał za film science-fiction "Kosmiczny grzech".