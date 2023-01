Nie żyje Cindy Williams. Zmarła po krótkiej chorobie

Cindy Williams zdążyła jeszcze pojawić się w słynnym filmie Francisa Forda Coppoli "Rozmowa", do którego zdjęcia rozpoczęły się przed premierą "American Graffiti". Później ciężko już było dostać dobre role w kinowych produkcjach. W 1975 roku brała udział w castingu do "Gwiezdnych wojen" i była ponoć nawet faworytką Lucasa do roli księżniczki Lei, ale podczas próbnych to pomiędzy Harrisonem Fordem a Carrie Fisher zaiskrzyło…