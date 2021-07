Nie żyje Françoise Arnoul. Francuska aktorka zmarła w wieku 90 lat

"Pomyślałyśmy, że ważniejsze jest żyć swoim życiem, kochać i być z ukochaną osobą, robić to, co chciałyśmy, niż realizować filmy” – zwierzyła się w rozmowie o Simone Signoret, z którą Arnol przyjaźniła się aż do śmierci. Zresztą gwiazda była znana z tego, że chętniej mówiła o innych, niż o samej sobie. O swoim życiu zwykła twierdzić, "dużo z niego brałam, ale też wiele dałam" i nie dbała o rozwój kariery aktorskiej.