Nie żyje Joe Flaherty. Zagrał w ikonicznej scenie kultowego filmu

Najbardziej w pamięci widzów dał się być może zapamiętać jako pracownik Western Union w komedii science fiction "Powrót do przyszłości II" wspomnianego Zemeckisa. To właśnie on pojawia się na zalewanym deszczem pustkowiu, aby przekazać Marty'emu liczący sobie 70 lat list od dra Browna. Flaherty miał zresztą okazję sparodiować tę rolę w trakcie gościnnego występu w jednym z epizodów hitowego sitcomu "Teoria wielkiego podrywu".