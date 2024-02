Nie żyje Tomasz Komenda. Na film o nim poszły tłumy

Tomasz Komenda: "Chcę, aby ludzie zobaczyli, co się ze mną działo"

A co o filmie Holoubka mówił jego bohater? – Zgodziłem się na ten projekt, bo darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie i że pokażą całą prawdę – od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu – zapewniał Komenda.