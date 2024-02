Nie żyje Tomasz Komenda. Jan Holoubek, twórca filmu "25 lat niewinności", komentuje

Przez cały okres odbywania kary, Komenda utrzymywał o swojej niewinności, a jego sprawa stała się przedmiotem zainteresowania mediów i opinii publicznej. Wszystko zmieniło się, gdy prokuratura podjęła decyzję o ponownym przeanalizowaniu sprawy, co doprowadziło do odkrycia nowych, kluczowych dowodów na jego niewinność. W wyniku tych działań Sąd Najwyższy postanowił uchylić wyrok skazujący Komendę i zwolnić go z więzienia, co nastąpiło w marcu 2018 roku.