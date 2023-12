Niepowetowana strata dla kina. Gwiazdor kończy karierę?

– Mam wrażenie, że osiągnąłem wszystko, co chciałem, że powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Nie chcę, by dobór kolejnych filmów doprowadził mnie w miejsce, w którym nie chciałbym się zaleźć. Chciałbym zakończyć swoją karierę w dobrym stylu – wyznał aktor. Wygląda na to, że "Dream Scenario" może mu pomóc w osiągnięciu tego celu.