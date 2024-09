"Niezwykle brutalny". Farrell ujawnia kulisy serialu: "Chciałem, żeby to się już skończyło"

Colin Farrell o katorżniczej pracy nad metamorfozą

Farrell przyznał w wywiadzie dla Total Film, że proces aplikowania masywnych efektów specjalnych i charakteryzacji mocno go wykończył, co doprowadziło go do momentu, w którym nie był pewien, czy chciałby powrócić do tej roli. Jego Oz Cobb to wielki facet z poranioną twarzą, którego stworzenie na planie wymagało żmudnej, wielogodzinnej pracy kilku ludzi. Zapytany więc o to, czy jeszcze zagrałby tę postać w uniwersum DC, powiedział: