Nikt nie patrzy na recenzje. "Szybcy i wściekli 9" z rekordowym wynikiem w USA

Zdaniem krytyków "Szybcy i wściekli 9" to jedna z najgorszych części cyklu. Słabsze recenzje zbierała jedynie czwarta odsłona cieszącej się ogromną popularnością serii. Wszyscy widzowie, nawet najwierniejsi fani Dominica Toretto, są chyba świadomi, że od pewnego czasu "Szybcy i wściekli" zmierzają do miejsca, w którym prawa fizyki, logiki i psychologii nie istnieją. Zdaniem recenzenta Screen Daily Tima Griersona w "F9" udało się dotrzeć filmowcom do "jądra ciemności", przekroczyć wszelkie granice przyzwoitości oraz odurzyć widzów oparami absurdu.