Numer jeden na świecie. Przebój, jakiego Netflix jeszcze nie miał

Do kina na film wyprodukowany w Kuwejcie prawie nikt by zapewne nie poszedł. Tymczasem na platformie streamingowej "Miesiąc miodowy" w ciągu niepełnego tygodnia obejrzało już 14 mln widzów. Komedia romantyczna podczas minionego weekendu stała się najpopularniejszym tytułem Netfliksa na świecie (w Polsce sklasyfikowana była na 2. miejscu). Co warto podkreślić, nigdy wcześniej produkcja z kraju arabskiego nie znalazła się na szczycie box office’u.