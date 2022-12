Nowy hit Netfliksa. Polscy widzowie oszaleli na punkcie tego filmu

Najnowszy przebój z tego kraju nosi tytuł "Krzywe linie Boga". Choć, co warto podkreślić, na szczycie listy przebojów znalazł się w kilku tylko państwach. Oczywiście w rodzimej Hiszpanii, Francji oraz w Polsce. To chyba dobrze o nas świadczy, bo thriller wyreżyserowany przez Oriola Paulo ("Oczy Julii") to zdaniem hiszpańskich krytyków jedna z najlepszych iberyjskich produkcji w tym roku.