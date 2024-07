Numer jeden w Polsce. "To film dla osób o nerwach ze stali"

Australijski horror opowiada o grupie przyjaciół, która organizuje spotkania, podczas których jej uczestnicy łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: "Mów do mnie", oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy złamie zasady, zacznie się koszmar.