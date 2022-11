Odkryć nieokryte. Wyjątkowe filmy dokumentalne w CANAL+ online

Twórcom serialu udało się dotrzeć do ogromnej liczby materiałów, świadków, prześledzić jej życie od dzieciństwa aż do teraz. Reżyserka Barbara Shearer stara się znaleźć odpowiedź nie tylko na tytułowe pytanie, kim była Ghislaine Maxwell, ale też, co można zrobić, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnych procederów. Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami luksusowych rezydencji?