Odrzucił robotę za 29 mln dol. Nigdy nie otrzymał lepszej oferty

"Elf" nie należał do prestiżowych projektów. Miał stosunkowo skromny budżet, który nie pozwolił zatrudnić do filmu Jima Carreya. Główną rolę otrzymał więc Will Farrell. Za udział w świątecznej produkcji komik zgarnął 500 tys. dol. Nie był zobowiązany w umowie do zagrania w kolejnej części filmu. Nikt zapewne nie spodziewał się, że "Elf" odniesie tak spektakularny sukces. W Stanach Zjednoczonych komedia zarobiła 173,4 mln dol. i stała się 7. największym przebojem 2003 r. Zgromadziła więcej pieniędzy niż np. "Terminator: Bunt maszyn" czy "Matrix Rewolucje".