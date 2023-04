Oglądaj filmy i sport leganie i tanio. A potem "Podaj dalej"

Ech, te abonamenty i dostępy… Wielu użytkowników internetu korzysta z płatnych serwisów i platform z treściami. Magazyny, portale, serwisy VOD, słuchalnie audiobooków, muzyki czy internetowego radia, czytelnie e-booków i nasze portfele są lżejsze miesięcznie o co najmniej 150–200 zł. Za te pieniądze kupujemy dostęp do wyjątkowych treści, idealnie pasujących do naszego gustu i zainteresowań. Co ważne, mamy świadomość, że nie okradamy twórców i możemy z tych treści korzystać do woli, kiedy tylko chcemy i mamy na to czas. Jeśli nie mamy pieniędzy, sporo kombinujemy, zdobywając nie zawsze legalny dostęp do treści. Tak naprawdę w ten sposób okradamy twórców i producentów, którzy nie otrzymują za to odpowiednich tantiem. To trochę tak, jakby nam ktoś nie zapłacił za upieczony tort, ale zjadł go ze smakiem. Nie bylibyśmy zadowoleni, prawda?