On powróci. Polski przebój podzielił widzów. Będzie lepiej?

"Piep*zyć Mickiewicza 2" opowiada o dalszych losach podopiecznych Jana Sienkiewicza. Bohaterowie filmu są już w klasie trzeciej, co nie znaczy, że ich buntownicza natura została utemperowana. Do szkoły trafia nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do grupy przyjaciół. Koledzy będą chcieli nauczyć go, jak podrywać dziewczyny, ale okaże się, że ich rady pochodzą głównie z internetu...