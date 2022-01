"Ordynarna wizja". Żona Nikosia miesza hit Netfliksa z błotem

Skotarczak uderza też wprost w Kawulskiego, który jej zdaniem naruszył dobra osobiste wielu osób, z którymi związany był jej mąż. Dodaje też, że reżyser "nie ma cywilnej odwagi, by wyjść po męsku i publicznie przeprosić". Co więcej, żona mafioza upatruje się w takiej produkcji celowego działania osób, które być może "zleciły/ zainspirowały" twórców do takiego przedstawienia historii.