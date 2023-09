Ostaszewska prosi Polaków. "Trzeba mieć swoje zdanie"

Napięcie związane z premierą filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" sięgnęło zenitu. Sygnał do ataku na reżyserkę dał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. On pierwszy podniósł kamień. W jednym krótkim wpisie w mediach społecznościowych nie tylko porównał Agnieszkę Holland do osób, które w czasach III Rzeszy wykonywały propagandową robotę dla Josepha Goebbelsa, pokazując Polaków w jak najgorszym świetle, ale także zasugerował, że reżyserka świadczy obecnie podobne usługi na rzecz Niemiec.