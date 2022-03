Ostatni pojedynek – recenzja Blu-ray od Galapagos

Wracając jeszcze do wspomnianego trójgłosu. W przeciwieństwie do arcydzieła Kurosawy od początku wiemy, kto jest tu katem, a kto ofiarą. Zmianie ulegają akcenty, konkretne sceny i motywacje. Rzucają one nowe światło na kontekst, acz sedno pozostaje wciąż to samo. Koniec końców oglądamy trzy, bardzo podobne do siebie filmy, co jak zauważa w swojej recenzji Kamil Dachnij, z czasem staje się nieco nużące (przypominam – ponad 150 min).