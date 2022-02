"Ostatni pojedynek" już na DVD i Blu-ray

Scenariusz "Ostatniego pojedynku" oparty jest o napisaną na podstawie historycznych materiałów źródłowych książkę Erica Jagera z 2004 roku "The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France". Zawarte w niej niezwykle szczegółowe opisy legendarnego pojedynku i wydarzeń́, które do niego doprowadziły przyniosły autorowi spore uznanie. W końcu książka zwróciła też uwagę Matta Damona, który natychmiast dostrzegł jej kinowy potencjał i wymarzył sobie Ridleya Scotta za sterem tej produkcji. Reżyser ten ma na swoim koncie dziesiątki uznanych przez krytyków filmów we wszystkich stylach i gatunkach. Filmów, które do dziś́ ekscytują̨ i poruszają̨ publiczność́ – od "Obcego", "Łowcy androidów" i "Gladiatora" po "Thelmę i Louise" czy "American Gangster".