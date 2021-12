Oszałamiający sukces "Dziewczyn z Dubaju". Doda pieje z zachwytu

Droga tej produkcji na ekrany kin była bardzo długa i wyboista, a dla producentów "Dziewczyn z Dubaju", czyli Dody i Emila S., zakończyła się usłyszeniem zarzutów prokuratorskich. Mimo to mogą świętować sukces. Film bardzo przypadł do gustu widzom, aż do tego stopnia, że stał się najchętniej oglądalną w kinach polską produkcją 2021 roku.